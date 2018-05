Quizá los grandes torneos son especiales por eso. Pasan los días y los recuerdos se amontonan en la mente, sin desaparecer con el paso del tiempo. Visto el ajetreo diario y la sobreinformación a la que estamos expuestos en esta época, no cabe duda que eso ya es un éxito. Ahí perdura esta Euroliga del Real Madrid, la segunda de la era Laso. No por imprevista, sí por el despliegue del conjunto español. Un equipo que no se desplomó tras una temporada arrebatadora repleta de lesiones y que hizo justo lo contrario. Un triunfo grupal, el técnico vitoriano utilizó a los 12 jugadores en la final, que devuelve a los merengues a la cúspide. Con absoluto merecimiento, venciendo al CSKA, eterno aspirante, y al Fenerbahçe, hasta el domingo vigente campeón. Un título con el sello Pablo Laso, la figura, siempre discutida, que le cambió el aire a una sección que vagabundeaba. De 1996 a 2011, cinco títulos; de entonces a hoy día, 14. Unos números apabullantes, que ya lo colocan en la quiniela de los mejores técnicos en la historia blanca. Lo sea o no, que da para otro debate, solo generarlo explica su legado. Una herencia que también se extiende más allá de la estadística, con el retorno de unas señas de identidad que llenaron los asientos del Palacio. Otro de los vencedores es Luka Doncic, que apila entorchados en estos días. De ACB y Euroliga, competiciones que ha dominado con 19 años. Edad con la que ya ha ganado todo a este lado del Atlántico, lo que invita a pensar que es el momento de cruzarlo. Se coronó en Belgrado ante los ojos de Europa, pero también de América. Múltiples emisarios y también la NBA dando en directo los partidos. El número del Draft quedará en anécdota, lo que sí parece inevitable es su salto. Si es ya, marchará saciado y con el bolsillo lleno de títulos. Una historia especial.