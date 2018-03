Llega el Martes santo

Novedad importante este martes Santo por el cambio estructural de la salida de la Hermandad de Coronación como lo hacía en otras ocasiones, recordemos desde la Iglesia de Santiago algunos años e incluso otros que no hizo carrera oficial, solo transito por su barrio molinero. Hoy será distinto, las puertas de la capilla del Prendimiento, se abrirán a media tarde para la salida de los hermanos de Humildad y Paciencia junto con el palio de Gracia y Amparo y San Juan que nuevamente se incorpora al paso tras dos años de ausencia, es otra novedad de esta cofradía, que tras dos convocatorias no consiguió hermano mayor y desde el episcopado nombraron gestora que preside Carlos Galisteo, el que ha intentado unir los distintos grupos que concurren en esta hermandad con ciertas desavenencias, que le han llevado a adoptar este cambio en la salida, e incluso se barajo la no salida del palio.

En otro orden de cosas los cofrades esperan que la Agrupación tome nota de las incidencias que se producen en algunas jornadas y concilie el tema y se posicione en bien de todo el colectivo, los temas o problemas deben de resolverse, no esperar a que el tiempo los empolve y mueran sin dar soluciones, por respecto a los que salen en cada cofradías y a los que en las aceras la ven pasar, estos últimos se merecen el mayor respecto, cuestión que algunas veces olvidamos como ocurrió el Viernes de Dolores o ha ocurrido este domingo por viento y lluvia.