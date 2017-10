Llegan los resfriados

Estoy del calor (bueno, supongo que estamos muchos) hasta donde la espalda pierde su casto nombre. Sin ser infernal en estos momentos, aunque en verano sí lo ha sido, sí que es cierto que el bochorno es ciertamente agobiante. Dudas si seguir en piratas o pasar ya al pantalón largo, si remagarte la camiseta o echarte un jersey, si ir en manga corta en la moto o ponerte cortavientos y hasta bragas en la garganta. Claro, yo soy de los calurosos, de los que en verano me voy al Camino de Santiago o los Pirineos porque tanto calor me machaca, y las amígdalas ya se están quejando. Estamos en una época traicionera también para el deporte. Ninguna sensación (deportiva) más placentera que practicarlo bajo la lluvia. Pero claro, también es traicionera porque el sudor tiende a enfriarse rápido y el cuerpo queda desamparado para cualquier virus que pase por los alrededores. Tan importante es hacer deporte, como un buen descanso, una alimentación saludable o una ducha a tiempo para relajarse y evitar enfriamientos. Esa sensación de que la ropa pesado por estar empapada por la lluvia, el pelo empapado filtra el agua hacia tus ojos primeros y después a la boca, es distinta al habitual sudor pegajoso y picor que te produce nuestro sol almeriense. De los partidos que con más cariño recuerdo cuando todavía era un futbolista medio decente, cuando todavía la rodilla no fallaba, fueron uno bajo un diluvio torrencial en el Club de Tenis Indalo de Pechina (de portería a portería no se veía) y una nevada descomunal que nos cayó en los campos de Cantarranas de la Ciudad Universitaria de Madrid. ¡Qué envidia de los estadios ingleses o de los antiguos San Mamés o Atocha, con las áreas embarradas y el balón que no rodaba! Por si acaso, vamos preparando las camisetas térmicas y una buena caja de Paracetamol que los resfriados ahora son tan comunes como traicioneros.