No sabemos, yo al menos, muy bien qué es lo que nos hace dedicar tantas horas del día al deporte. Se trata de un sentimiento interiorizado que no se sabe muy bien a qué responde. Podríamos hablar de él en este caso, pero supongo que le ocurre al resto de personas con tus gustos. En realidad es mágico, saber que te entusiasma aunque no tener palabras para explicarlo. Pensándolo bien quizá sea esa imprevisibilidad. Pese a haber unos cánones básicos, digamos que reducido a la mínima expresión el que más dinero tiene guarda unas probabilidades más altas de ganar, prioridad si hablamos del deporte de competición al más alto nivel. Bien, ocurre que esas reglas suelen incumplirse con cierta regularidad. Vayamos al caso. Comenzaba allá por octubre una nueva temporada de la NBA, que, entre otros muchos traspasos, ponía a Ricky Rubio en los Utah Jazz. Un equipo con buenos precedentes, pero que había perdido en el estío a su pieza más codiciada, Gordon Hayward. No significaba una reconstrucción per se, aunque sí rebajaba las miras. A su vez, el de El Masnou, uno de los talentos más precoces españoles, dejaba atrás a los Wolves, equipo de su vida al otro lado del Atlántico. Una franquicia más renovada que nunca para el play off, anhelo y frustración de los de Minnesota desde la llegada del catalán. La conclusión se saca por sí sola. Cerrada la fase regular, por fin Ricky consiguió esa ansiado billete para la postemporada. Ahí está con unos Jazz sobresalientes, que exprimieron todo su jugo. Que se edificaron en torno de Rudy Gobert, con la fortuna de la explosión de Donovan Mitchell, el único que se atreve a discutirle el rookie del año a Ben Simmons. Ese detalle habla bien de su trascendencia. Con más que ganar que perder, aparecen los Thunder de Mr. Triple Doble en el horizonte. Al lado de Russell Westbrook hay otro español, Álex Abrines, que acabó reclamando su hueco al lado de tipos como Paul George o Carmelo Anthony.