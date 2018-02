Lucas se tiene que olvidar del trivote

Lucas Alcaraz tiene que empezar a olvidarse del trivote cuando juegue en el Mediterráneo y siempre y cuando pueda disponer de Lass, ya que el equipo, como se pudo ver en la segunda parte en Lorca, es mucho más profundo. Habrá momentos en los que tanto en el Mediterráneo como lejos de Almería, tenga que echar mano de él, pero para jugar en casa y para tratar de llegar con peligro al área contraria, ahora dispone de dos jugadores, como son Gastar y Lass, que va ha hacer incluso que el equipo se ordene aún más si cabe, ya que por ejemplo, Pozo podrá jugar perfectamente con libertad de movimientos por detrás del nueve, y no estar condenado a jugar en banda. El equipo puede empezar a ser más equipo si cabe, siempre y cuando Lass responda a las necesidades que tiene esta plantilla, y más que plantilla, diría el once rojiblanco, porque han sido muchísimas jornadas jugando a hacer experimentos con jugadores que no están en su sitio y a los que les costaba encontrarse en el campo. Esperemos y confiemos en que Lucas Alcaraz sea capaz de explotar en beneficio del equipo esa arma que Alfonso García le ha puesto en sus manos, como es la de tener un extremo diestro, que es extremo y que, además, es diestro, lo que le va a permitir percutir por las dos bandas con jugadores desequilibrante y con velocidad, algo que antes tan solo en esporádicas ocasiones veíamos. No quisiera terminar sin pedir a la afición que el sábado se de cita en las gradas del Mediterráneo que reciban a Quique González como se merece, un jugador que lo dio todo por la camiseta rojiblanca y que fue tan generoso con el Almería que hasta incluso, pudiendo haberse ido gratis, dejó un buen puñado de euros este verano en las arcas del Almería, cosa que desgraciadamente no se puede decir de otros jugadores que pasaron por el vestuario del Estadio Mediterráneo. Quique merece ser recibido con una cerrada ovación.