Luz en el túnel

En muchos círculos se venía hablando en un fenómeno que se estaba gestando en los últimos años en la NBA, un dominio imponente de Golden State Warriors. No ya por lo que habían ganado, solo un destello de talento de Irving y la enésima actuación gigante de LeBron evitaron el trienio ganador, si no por lo que se dibujaba en el horizonte. Una amalgama de talento infernal que había encontrado esa química catapultadora. Sin embargo, parece que se abre una rendija para creer que la mejor liga del mundo puede no ser tan previsible como parece. Por un lado aparece el sempiterno enemigo de los de San Francisco, los Cavs. La remodelación del 8 de febrero se entiende desde dos prismas. El primero, un movimiento a la desesperada por corregir errores veraniegos e intentar ganar en competitividad en el corto plazo. El segundo, anticipar una reconstrucción por si el '23' decide marcharse de Cleveland. Mejoraron las sensaciones, en defensa existían agujeros tremendos, aunque aún falta que Lue acote bien los roles. Se trata de una carrera contra el reloj. Luego están los Celtics, que perdieron fuelle tras una racha espléndida, pero que va a ser un hueso en las eliminatorias por el título. Y aparecen los Raptors, que dominan el Este y esta temporada sí transmiten ser un oponente sólido. Me cuesta calificarlo de contender, mas la trayectoria obliga a darle el beneficio de la duda. En el Oeste el pulpo pierde tentáculos, pero uno de ellos es fortísimo. Empecemos por los Spurs del añorado Gasol. Si consiguen recuperar a Kawhi Leonard volverán a estar en las quinielas porque tienen ese espíritu competitivo. Aunque en posición de preferencia parten los Rockets, para mí, que quizá no sea tan clásico, una maravilla de ver. Un equipo construido en base a la analítica y quizá los únicos que pueden ir a una guerra con los Warriors, que sí, son favoritos, muy, aunque no tanto como parecía en octubre.