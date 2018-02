En los años 90 me hice un voraz lector de novelas de espionaje. Y en aquella época la inmensa mayoría estaba ambientada en la Guerra Fría. EEUU contra la URSS, la CIA contra la KGB, el bien contra el mal. Los soviéticos de entonces, lo que podríamos llamar los rusos así en general, eran siempre auténticas máquinas de matar, sin sentimientos. Frías armas creadas por un gobierno para cumplir con las más sórdidas misiones. Así, sin hacer preguntas, puros autómatas que cumplían órdenes sin cuestionarlas. Pues claro, te queda una imagen de este país que no puede ser la real, al fin y al cabo se trata de novelas de ficción. Pero luego ves a Putin, treinta años después, montado a caballo a pecho descubierto, armado con una escopeta y te da qué pensar. ¿Dio luz verde el presidente ruso a la operación de rescate del teatro de Moscú donde por pillar a 40 chechenos no le importó llevarse por delante a ciento y pico rehenes? Pues sí. Y veo también al amigo Vladimir completamente capaz de haber firmado la sentencia de muerte de aquel espía que murió envenenado con polonio. Algo que, no sé, no veo haciendo a nuestro entrañable Mariano.

¿Orquestó la Madre Rusia toda una estrategia de bots en Internet para asegurar la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses para favorecer sus intereses? Pues yo, que me creo todas las teorías de la conspiración, lo apostaría todo a que sí. Porque la Perestroika queda lejos y a mí los rusos vuelven a darme un pelín de cosa. Porque no es ya solo que pusieran en marcha, supuestamente, una operación en la que sus deportistas van a las competiciones dopados hasta las cejas. Es que ahora va un ruso en los Juegos Olímpicos de invierno, que no le importan a nadie, y da positivo en curling. EN CURLING. Sí, amigos, un deporte en el que hay que barrer con una escoba sobre una pista de hielo. Si eso no es inquietante, yo ya no sé.