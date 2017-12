Mucho antes de que allí llegara la civilización, cuando el hotel se mostraba imponente como gran centro neurálgico de una sociedad postapocalíptica en un pasado distópico. Cuando El Toyo aún se conocía como Retamar. Aquello era un páramo, sí, pero para los niños de mi generación eso no suponía ningún problema. Las horas muertas pasaban entre el escondite, el Poli-Caco, las cartas... y un clásico de los veranos: el partido de fútbol contra el residencial vecino.

Salir de tu comunidad y colarte en la de al lado era toda una odisea. Los nativos te miraban raro, con hostilidad, porque "qué demonios se le habrá perdido por aquí a ése". Así que se montaba una comunidad del anillo que se adentraba en territorio enemigo con la misión de retar a las hordas de Sauron a un encuentro de fútbol a muerte.

Recuerdo uno en concreto, no se me olvidará jamás, contra Los Soles. No llevaríamos ni diez minutos, que se me hicieron eternos, y ya nos habrían cascado unos cinco goles. Y de forma espontánea, de mutuo acuerdo, decidimos poner fin a aquella carnicería. Y de vuelta a casa. No puedo decir que con el orgullo intacto, pero gracias a los jugadores de Los Soles, magnánimos en su aplastante superioridad, no salimos de allí con un carro de goles en contra del que todavía hoy se cantarían canciones.

Un resultado de 47-0, como el que se dio en el partido entre los alevines del Las Palmas B y Las Coloradas, es una aberración. Me da igual que sea un deporte federado, porque los que juegan no dejan de ser niños. Medidas para evitar que se den estas situaciones se me ocurren muchas, pero siempre se puede usar el sentido común. Ése que le faltó al entrenador del equipo arrollador, que debería haber invitado a sus pupilos a levantar el pie del acelerador. Porque mucho más importante que enseñar a un niño a encajar una dolorosa derrota, es enseñar a un niño a saber ganar con humildad y elegancia.