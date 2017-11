Lo reconozco, cada año soy víctima del Black Friday. No podría ser de otra manera, yo, que pillo lo que me planten en la cola de la caja del súper solo con que ponga "1 euro". Así que una rebaja por aquí, una agresiva campaña de márketing por allá y ya puede darse por amortizada mi cuenta anual Premium de Amazon. Porque el Black Friday es como una jornada de Liga, que no se limita al viernes, sino que dura toda la semana. Y si a eso le añadimos el Black Monday y la madre que los trajo, pues ya tenemos la fiesta completa. Pero bueno, es un vicio sano, porque tampoco es que se me vaya de las manos. Si los descuentos son los padres ya es otro cantar, pero dejar prácticamente cerrados los Reyes en noviembre me da tranquilidad. Eso sí, para llegar a esa paz, he tenido que pasar unos cuantos días de ansiedad viendo pasar ofertas y más ofertas de cosas que sé que no necesito pero que quiero. ¡Algún día ese maldito robot aspirador será mío!