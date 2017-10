Parecía que no iba a llegar nunca y ya está aquí el día. "¿Qué día?", me preguntaban hará una semana. "El 1 de octubre, claro" "¿Y qué pasa?". ¿Era posible que estuviera ante alguien que ignorara la fecha clave del año, de la década, del siglo? ¿El día en el que se va a romper España?. Sí, era posible. Es más, que le llegó por WhatsApp la foto de un perezoso clavadito a Puigdemont y no pilló la gracia. Y yo que lo aplaudo, porque me niego a vivir en un país en el que todo gire en torno a Cataluña. Llevamos ya muchos meses con la cantinela del odio, de la catalanofobia, de la hispanofobia y de todas las fobias habidas y por haber y ya cansa el tema. No sé qué pasará hoy, pero seguramente a esa persona que no sabía quién demonios era Puigdemont le va a dar igual, porque si no reconoce al president con la que está cayendo, será porque tiene sus propios problemas. Para empezar, mañana es lunes.