Mañana toca correr

Llevo tiempo con muchas ganas de hacer el Gran Fondo Mediterráneo, una de las muchas carreras con las que se ha dotado Almería en los últimis años. Las carreras populares existen de toda la vida, como las maratones, son las grandes pruebas por excelencia del deporte aficionado. La crisis económica tuvo un efecto llamada, quizás porque correr es gratis, y el número de participantes se ha multiplicado desde hace unos años. Para cualquier deportista, la carrera continua es el apartado del entrenamiento más aburrido, que menos gusta. A mí me pasaba lo mismo, siempre que podía escaquearme lo hacía, y en los ejercicios de balón o raqueta estaba más fresco que nadie. Pero claro, luego en los partidos se notaba la falta de pulmón. La lesión que tuve en la rodilla, lejos de alejarme del deporte, lo que me ha hecho es acercarme a conocer uno sacrificado, pero muy entretenido: la carrera popular. Son ya varias las ediciones de la Media Maratón de Almería, de la Carrera del Puerto o de la Color Rain, las que llevo en mis tenis, y este domingo voy a hacer una que tiene que ser preciosa. El Cañarete, esa carretera tan nuestra, es el escenario de la Gran Fondo Mediterráneo. Correr junto a esa enorme pared montañosa, viendo cómo el sol se aleja de Cabo de Gata en busca del Poniente, por los túneles de Aguadulce de toda la vida... Son tantos años circulando por esa carretera, cuando la autovía no estaba ni ideada, que esta carrera me parece entrañable, no se me ocurre otro adjetivo mejor. Pasar junto al histórico hotel La Parra, frente a la Gruta o ver de frente el Castillo de San Telmo es algo que nos gusta a los que amamos Almería y, por supuesto, somos aventureros. La verdad es que nuestra provincia está llena de actividades deportivas y culturales, plagadas de rincones preciosos, llena de buena gente... Lástima que uno de los compañeros de carrera será el calor.