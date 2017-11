Una Maratón YA

Mira que lo he preguntado veces y ni las autoridades ni los organizadores acaban de decidirse. Siempre encuentro excusas por respuesta y ya es hora de que Almería dé el salto que merece por su solera en este tipo de pruebas y por la buena climatología que nos acompaña en cualquier estación para programar una maratón en toda regla. Algún concejal capitalino me dijo que la ciudad se quedaba pequeña, pero si juntas en el proyecto a Ramón Fernández-Pacheco con la Diputación (Amat a a la cabeza junto a Ángeles Martínez y Juanjo Salvador como primeros espadas), sin olvidar a Rubí en Roquetas, no veo nada imposible. Eso sí que sería un gran fondo Mediterráneo en un marco incomprable, desde el puerto deportivo de Aguadulce hasta Retamar o El Toyo y regreso, ¡vaya circuitazo! Ayer era mi estreno por El Cañarete y la verdad que iba flotando por la carretera, incluso adelanté a la primera clasificada femenina. La prueba chapeua. El tercer tiempo aún mejor con esas pintas a orillas del mar. Hasta el capo Soriano se animó. PD: Luego algún avispao se llevará la gloria.