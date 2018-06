Para que luego digan que el periodismo no tiene salidas. La Reina Letizia y ahora el flamante nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, son un rayo de esperanza dentro del oscuro futuro que vislumbran los jóvenes periodistas de hoy en día. Este nombramiento no ha dejado indiferente a nadie, porque hemos visto al bueno de Màxim crecer profesionalmente desde hace años. Y no es solo el que se sentaba al lado de Ana Rosa Quintana en el sofá, porque venía de trabajar en informativos. Así que, como suele ser habitual en un periodista, viene curtido. Y cuando se hartó del colorín, pegó un portazo y quiso crecer, evolucionar. Eso ya es un punto a favor de alguien que no tiene por qué ser un buen político, pero para empezar demuestra tener inquietudes. Ya cómo acabe haciéndolo será otro cantar, porque si en la carrera no te preparan ni para ejercer de periodista, imagínate para lidiar con una cartera ministerial.