Medidas contundentes

Desde que tuvieron lugar, en los alrededores de San Mamés, los lamentables altercados entre aficionados rusos y del Athletic la pasada semana, en los que desgraciadamente falleció de un infarto el ertzaina Inocencio Alonso, hubo un par de días en los que no dejaron de llenarse las redes sociales con numerosos mensajes en contra de la violencia en el deporte y de pésame a los familiares de este trabajador, amante del conjunto vizcaíno, muerto en acto de servicio, pese a que se haya considerado que su fallecimiento fue provocado por "causas naturales". Casi todos los clubes de España, de todas las categorías del balompié nacional, pusieron un crespón negro en sus perfiles o guardaron un minuto de silencio en su partido del pasado domingo. Un gran gesto. Sin duda, un bonito detalle que, sin embargo, no va a servir para nada. Ojalá fuese suficiente para acabar con la lacra de la violencia. Y digo esto porque ya nadie habla de lo ocurrido en Bilbao hace menos de una semana, de la gravedad del asunto. Ni la muerte de una persona, ni las imágenes de decenas de cafres golpeándose, arrojándose botellas y petardos en plena calle, hacen que la UEFA, las distintas federaciones nacionales y que los propios clubes tengan la valentía, de una vez por todas, de frenar a los ultras. Estos días he escuchado la típica excusa de que es difícil neutralizarlos, impedirles el paso a los estadios. Pues miren, quizás si después de que ocurran cosas como las del jueves pasado se suspendiera el partido (aunque le pese a las televisiones), se elimina a ambos equipos de la competición (sea de quien sea la culpa) y se les obliga a jugar dos años a puerta cerrada en sus competiciones locales, aunque paguen justos por pecadores, algunos de estos fanáticos sin cerebro, que se creen que una bengala y cuatro cánticos les hacen más merecedores de estar en una grada que a otras personas que no se escudan detrás de simbología que nada tiene que ver con el balompié, se busquen otra afición y dejen en paz un mundo del fútbol que no les quiere. Y las directivas deben empezar a demostrarlo.