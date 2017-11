Medidas preventivas

Almería, 2 de noviembre de 2017. Estimado Piñeiro, el club no puede permitirse una temporada más vegetar hasta el mes de febrero para reaccionar a la desesperada sin apenas margen de error. El año pasado la cosa funcionó con el tándem Lozano-Ramis igual que podría haber estado abocada al fracaso si Alfonso García no llega a acertar en el cambio de rumbo. Corona, máximo responsable de la secretaría técnica, debe ir tomando nota (y no me cabe duda de que ya estará haciéndolo) para que, una vez abierto el mercado invernal, estén claros los refuerzos que deben acometerse para impedir que por tercer año consecutivo haya que jugársela a vida o muerte en la última jornada. Es obvio que hace falta un '9' con olfato y un extremo diestro incisivo, pero para que lleguen antes habrá que ofrecer bajas para liberar masa salarial y, llegado el día, si gente como Muñoz, Álamo o Nauzet no espabilan lo van a tener crudo.