Sí, ya sé que Persia es la actual Irán y no Arabia Saudí, pero lo que ha logrado la LFP con el masivo desembarco de jugadores saudíes en clubes de Primera y Segunda División es convertir el fútbol español en un auténtico mercado persa. El único organismo que ha alzado la voz a modo de protesta es la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ve con preocupación que se instaure este tipo de modelo en perjuicio de la cantera nacional.

El resto de actores implicados, como trincan en mayor o menor cuantía, permanecen impávidos, escondiendo el pudor de traer a jugadores de cuarta fila (un internacional árabe puede que no dé el nivel en Tercera) a cambio de suculentos contratos de patrocinio pactados con los sultanes de turno para regar de petrodólares las maltrechas arcas del club de turno o, por mejor decir, para enriquecerlas más. En ese impúdico intercambio sorprende que no haya estado inmiscuido la UD Almería, que normalmente nos tiene acostumbrados a ser el pollo de la sopa o el ketchup de la hamburguesa. Y no habrá sido por necesidad económica, pues el propio club ha aireado a los cuatro vientos que el tope salarial los asfixia para reforzarse y que deben afrontar 1'5 millones del deficitario curso anterior. Tampoco habrá sido por falta de un ojeador propio en la región, ya que Soriano participó en el programa apadrinado por la LFP de la mano de Roberto Olabe.

Según explican la razón obedece a que la letra pequeña del contrato tiene trampa y obliga a darle minutos al saudí de turno, pero la situación deportiva actual del equipo no está para florituras. Y digo yo, ¿desde cuándo ha sido eso problema para el Almería? El mismo club que trajo al tailandés Teerasil Dangda para vender camisetas y el mismo que firma a canteranos con cláusulas de obligado debut con el primer equipo como reclamo. Estos mis principios, pero si no te gustan, tengo otros...