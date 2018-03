Un Miércoles Santo diferente tras 22 años

Quiero aprovechar un día más estas líneas que me brinda este medio de comunicación y comienzo, como en jornadas anteriores, agradeciendo este hecho. Hoy era necesario. Hoy no quería pasar el día sin escribir unas palabras. El de hoy será un Miércoles Santo diferente para mi. Y es que tras 22 años, esta tarde no procesionaré con mi Hermandad del Prendimiento. Serán muchas las lágrimas que inunden mi rostro cuando a las seis y cuarto de la tarde se que se abrirán las puertas de la Catedral para que salga la imponente Cruz de Guía a la calle y con ella mi hermanad comience a hacerse cofradía. Cuando salga ese buque del Prendimiento en el que he disfrutado como un niño pequeño estos tres últimos años junto a mis leones coloraos y, justo después, Él. Ese que nunca me abandona y siempre me protege. Y ese al que yo tampoco abandono porque cautivo y morado se es todo el año y no solo uno en los 365 días. Mucho he hablado precisamente con ÉL de esto y mucho he sopesado esta decisión que tomé hace unos meses. Pero, como a ti mismo te dije, cuando tu quieras Señor, volveré. Y tras él, su Madre de la Merced, que volverá a cautivar a todo el pueblo de Almería. Hoy toca sentenciar y embriagar de esperanza a todo un barrio de la plaza de toros que, espero, vuelve a arropar a su hermandad. Hoy toca disfrutar del primer Miércoles Santo Macareno pero mis cinco sentidos y mi corazón estará dividido. Hoy seré morado, hoy seré Cautivo y Sentenciado. ¡Al lío!