Disfrutamos estas semanas lo que llevamos ansiando años. Porque ahora es por partido doble y, cómo no, sabe muchísimo mejor. La provincia de Almería, aunque concretamente sea la capital en este caso, vuelve a retumbar en el baloncesto nacional. Hubo tiempos de zozobra, aceptarlo es el primer paso para corregir errores, pero ya se ve luz. No toda la que debería, pero bienvenida sea. El hueco del Promobys Tíjola será casi imposible de llenar, pero se banca a cualquier representante.

El ISE CB Almería han vuelto, con nueva denominación, al lugar que no debieron dejar. Enfocando el prisma positivo, valió para llevarse un alegrón y paladear un ascenso. No es poco. Sin embargo, ahora la cuesta se empina. No es una percepción, sino lo que se está comprobando. Han pasado cuatro fechas y solo ha habido que celebrar una. Siendo realistas, solo el traspié en Las Palmas debe preocupar. Perder con rivales de otra liga y en feudo ajeno entra dentro de las quinielas. Por ver el vaso medio lleno, más allá del resultado, el último choque puede ser punto de partida. Habrá pocas tardes en las que si Alicia, Claudia y Conchi llegan a esos parámetros se acabe en derrota. Hay que darle tiempo para que se conjunten, también para evaluarlos con equipos que opten a lo mismo.

En la otra cara de la moneda baila el Ecoculture. Los de Raúl Fernández han salido como un tiro. Había alguna duda inicial por la confección de la plantilla, pero de momento han sabido disimularlas. Con un juego atractivo mediante, los rojiblancos están invictos y en la cúspide de la tabla. Apabullaron a uno de los cocos, Cazorla, en casa el pasado fin de semana y a quién no le gusta soñar. Las derrotas llegarán, pero ahora es momento de ilusionarse. Porque el baloncesto almeriense vuelve a mirar de tú a tú a cualquiera y hacía tiempo que no se podía presumir de ello.