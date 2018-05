Momentos de verdad

Avanzan ferozmente los play off de la NBA. En la eliminatoria que más se alarga, Boston y Philadelphia dibujan una serie bonita y atractiva, con los Celtics en clara posición de preferencia. Se merecen el halago los de Stevens, qué entrenador este, al que ni los lesionados frenan. Cayeron Hayward e Irving, pero los jóvenes dieron un paso al frente. La elegancia de Tatum, el todoterreno de Brown y la pujanza de Rozier les hacen romper moldes. También la puntualidad de Horford, que se multiplica en ambos lados de la pista. Al otro lado, The Process. Embiid y Simmons rodeados de gregarios de notable nivel. A uno de los dos le espera el rey. LeBron se combinó para arrollar a los mejores Raptors de la historia, los que ganaron el Este en la liga regular. Parecía su oportunidad idónea para derrocar a su monstruo particular, pero nada más lejos de la realidad. El de Akron, ya algo mejor acompañado, hizo casi los mismos números que Lowry y DeRozan, estrellas de Toronto. Sí, no se ha equivocado al leer. El 23 lleva desde el 2010 pisando las finales de su conferencia, lo que es una auténtica barbaridad. Una regularidad que asusta y que le sirve para alimentar el debate con Jordan. Solo con eso da alcance de la leyenda. En el Oeste se jugarán el título Rockets y Warriors, en lo que bien podría ser la final de la NBA. El imperio de la estadística ante el gran dominador del último lustro más allá del Atlántico. Asombaron desde octubre Harden, Paul y compañía, pero ahora tienen su verdadera prueba de fuego. Llega fresco Curry, que no jugó ni la mitad de los partidos en la postemporada. Ahí está Durant, con el instinto intacto. También Thompson o Green, fundamentales en cursos anteriores. Una serie preciosa que dejará baloncesto de alta escuela. El ganador puede salir propulsado hacia el anillo, al que también aspira LeBron. Conviene no descartarlo.