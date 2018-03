En nuestro día a día, y especialmente durante esta semana, existe una presencia, que por habitual, posiblemente haya perdido parte de su fuerza y dramatismo: la imagen de Cristo en la cruz.

Jesucristo murió por los pecados del mundo. Y la cruz es la expresión más sencilla y, a la vez, más rotunda de esta afirmación. La muerte en cruz no es una casualidad ni un imprevisto en la vida Jesucristo. La cruz es consecuencia del pecado. No en el sentido de una exigencia por parte de un ser superior que necesita sangre para calmar el ansia de venganza o como pago por una deuda de honor que ha quedado insatisfecha.

Es bien sabido que la presencia de Jesús, su palabra y sus acciones, hicieron que las personas de su tiempo se cuestionasen su actitud religiosa. Jesucristo llegó a proponerse a sí mismo como mediador único en la relación entre el hombre y Dios. El culto y las normas que rigen la vida de la persona religiosa debían estar marcados por la luz nueva de su enseñanza. Esta pretensión de Jesús fue captada solo por unos pocos en el pueblo de Israel, pero fueron lo suficientemente importantes como para decidir el destino de Jesús. Debía morir para mantener el status quo vigente.

Sin embargo, la muerte de Jesús no podía ser de cualquier manera. No bastaba con arrebatarle la vida. Era necesario acabar con cualquier pretensión de Jesús de proponerse como alguien que está cerca, muy cerca de Dios. Tan cerca, que mantiene con Él una relación única y exclusiva. Una relación de Hijo. Por este motivo, no era suficiente una muerte que quitase de en medio a Jesús. Había que acabar del todo con él, con su vida, su mensaje, su propuesta, las ilusiones y esperanzas creadas… En la decisión de matar a Jesús crucificándolo, el pecado del mundo desarrolló toda su potencialidad. El pecado que llega a anidar en el corazón del hombre con una fuerza tal que es capaz de dominar por completo a la persona, restándole su libertad y conduciéndolo por el camino de la maldad, alcanzó su momento más importante, aunque no único, en la historia de la humanidad.

Y Jesús, ¿qué? ¿Es un simple actor pasivo en este drama que se está tejiendo en las profundidades de la noche y de los rincones más oscuros de corazones dominados por el pecado? Muy al contrario, Jesús es el protagonista principal de todo este drama. Jesús es consciente de su muerte cercana y violenta, pero esta certeza no le impide seguir realizando la misión encomendada: anunciar el amor y la misericordia de Dios en favor de toda la humanidad. Por eso, Jesús se acerca a su propia muerte siendo consciente que en ella, en la muerte, con su sangre derramada, podrá realizar lo que ningún otro podría hacer: vencer al pecado del mundo. Jesús se enfrenta a la muerte como un último servicio. El más importante. Vencer a aquel que ha sido la causa de su muerte: el pecado.

Jesús murió por los pecados del mundo. La cruz es la prueba más clara de hasta qué punto pude llegar a causar mal el pecado si lo dejamos anidar en el corazón humano. Pero Jesús murió por los pecados para vencer al pecado en su misma casa. Con su muerte en la cruz nos ha liberado del pecado del mundo.