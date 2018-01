Necesitamos lo mejor de todos

Londres, 18 de enero de 2018. Estimado Navarro, es loable que un jugador como Motta asuma su responsabilidad y reconozca sus errores. Solo a partir de reconocer el error, se puede mejorar. Ahora bien, para ello no basta con decir que uno se ha equivocado. Hay que hacer algo al respecto. Motta, por unas cosas u otras, no está al nivel con el que acabó la temporada pasada. Parecido sucede con Nano. Y con otros tantos futbolistas. El Almería, en inexplicable ausencia de fichajes, necesita lo mejor de todos los miembros de la plantilla. Se tienen que exprimir y tienen que dar más del 100% para conseguir salir del atolladero. Y lo tienen que hacer desde ya, de forma innegociable. Somos un equipo que lleva demasiadas penurias encima como para andar especulando con el futuro de la entidad. Para lograr la permanencia no nos bastará con ser más o menos fiables en casa, ya vimos que no siempre sonará la flauta. También hay que rascar algo fuera. Empezado por Oviedo este fin de semana, aunque va a estar complicado…