No da para más, por mucho que nos gustase pensar lo contrario sobre la UDA. Eso le pasará a Lucas, que hace lo que puede pero no milagros. Ganar a la Cultu y empatar en Huesca daban optimismo pero el Rayo, como en su momento Osasuna, ha devuelto a los rojiblancos a la cruda realidad sin mucho negocio. En Valladolid será difícil sacar algo el próximo domingo y ya le pueden ir poniendo velas a la patrona para que Mata siga sin espabilar. O eso o nos traemos un carro de Pucela.

Tampoco creo. Si algo tiene Alcaraz es la virtud de sacar lo máximo de sus plantillas y esta vez lo hace en un equipo que anda justito de nivel. Los puntos y resultados conseguidos le avalan, sobre todo ante rivales directos, supuestamente inferiores: la mencionada Cultural y el Sevilla ya mordieron el polvo. Dentro de dos jornadas sería vital ganar o al menos no perder en la visita a Reus. La posterior visita del Barça B o el postrero enfrentamiento contra el Córdoba también pueden marcar el devenir de esta temporada. Porque para bien o mal son los partidos en los que no deben fallar: con sacar la mitad, 6 ó 7, de los 13 puntos que faltan para llegar a los 50 que sellarían la permanencia habría que darse por satisfecho.

Nivel no hay para pensar en cotas mayores que no sean salvarse nuevamente in extremis. Haciendo aguas defensivamente, sin apenas creatividad desde la media, bandas que dejan mucho que desear y obligan a jugar con dobles laterales por no haber más, así como unos delanteros cuyas cifras hablan solas. La frustración de René y Pozo, jugadorazos cada uno en su puesto, debe ser ya mayúscula al verse rodeados de jugadores de menor nivel. Para niveles superiores, la sociedad almeriense, tildamos de pasota, dejada y mil epítetos más pero que se echa a la calle y se moviliza cuando la ocasión lo merece: cierro dando mi pésame a la familia. Todos somos tú, Gabriel. Sigue la corriente y vuelve a tu mar. Te hemos esperado hasta el final, 'pescaito'. DEP.