NoAlCierreDelJo

Para muchos almerienses que se echaban las manos a la cabeza con la manera en la que Puigdemont se pasó por el forro la Constitución, ahora lo de no respetar las leyes parece que no es para tanto. Porque una cosa es romper España y otra muy distinta es que nos cierren un bar. Porque poco importa que el Bar de Jo, mítico chiringuito de Los Escullos, no tuviera licencia de apertura ni de utilización. Minucias, que lleva así veinte años y nadie se ha quejado. Hasta que aparece la actriz Neus Asensi, que veranea en la zona y a la que han puesto bonica, y pone una denuncia. A pesar del lógico precinto temporal, hay una gran voluntad municipal de solucionar la situación, pero para empezar tiene que ser con las licencias correspondientes y cumpliendo la normativa. Porque como nos dé ahora a todos por montar un chambao por nuestra cara bonita, ríete tú del impacto medioambiental de El Algarrobico en el Parque Natural.