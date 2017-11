Nueva vida

Comienza la etapa de Lucas Alcaraz al frente de la UD Almería. Después de jugar a meter golazos ante el Zaragoza, los futbolistas rojiblancos han dispuesto de una semana para conocer los conceptos que el técnico granadino quiere implantar. Seguro que muchos de ellos tienen que ver con aspectos defensivos, bien porque Lucas Alcaraz se siente cómodo cuando sus equipos están en transiciones defensivas o porque no nos engañemos, si algo debe mejorar el conjunto almeriense es en defender mejor. Ser un equipo compacto, más solidario defensivamente y con capacidad para ser más agresivo en la recuperación del balón es un bien necesario si la UD Almería quiere convertirse en un equipo competitivo

El FC Barcelona B tiene muchos males comunes con el Almería. Esa fragilidad defensiva se puede equiparar a la rojiblanca y por ello los azulgranas se encuentran en una posición en la tabla tan cercana. Mucho potencial ofensivo pero dificultades en transiciones ataque-defensa le convierten en un rival excelente para equipos que jueguen al contraataque. El míster Gerard López da mucha importancia al estilo, como no podía ser de otra forma en la cantera blaugrana, y a través del clásico 1-4-3-3 intentan tener la posesión del balón y ser un equipo que lleva el peso del partido. Si bien la línea defensiva es la más floja, su lateral izquierdo Cucurella es incansable en el ida y vuelta. Realiza constantes desdoblamientos que unidos a la verticalidad de José Arnáiz convierten a la banda izquierda del filial como su principal exponente de ataque. El centro del campo lo pueblan futbolistas con calidad y buen toque: Busquets, Ruiz de Galarreta, Sarsanedas o Fali buscan el balón constantemente. Partiendo desde banda derecha pero con libertad de movimientos se encuentra Aleñá. Sin duda el futbolista de la plantilla que marca las diferencias, no tardaremos en verlo junto a Messi y compañía, y es que su zurda está a un nivel muy por encima de la segunda división. En punta Choco Lozano suele ser la referencia, aunque Abel Ruiz con tan solo 17 años está tirando la puerta y evidenciando que lo del pasado Mundial juvenil no fue una casualidad. Dos equipos que pasados unos meses pueden ser antagónicos en estilo, pero que a día de hoy se parecen mucho más de lo que Lucas Alcaraz y Gerard López habrían imaginado.