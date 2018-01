Nuevo año y propósitos

Comienza el año el estadio de los Juegos Mediterráneos con una atronadora ovación. La que supongo que le darán los aficionados almerienses a Francisco en cuanto el técnico asome por la bocana de vestuarios camino del banquillo visitante. Nunca está de más reconocer el cariño y los buenos momentos que te han hecho pasar. Una vez comience a rodar el balón ya nadie mirara si el que porta la americana con el escudo del Lugo es un almeriense o no, solo importará el resultado pero la vuelta de Francisco a su casa es una de las noticias del partido. Otra podría ser la cantidad de bajas con la que cuenta la UD Almería, pero Lucas Alcaraz ha querido restar importancia a este hecho y no soltó ni una lagrima al respecto. Bien por Lucas, yo que personalmente detesto los entrenadores que se quejan por todo el entrenador rojiblanco ha preferido centrarse en el partido que no aludir a su falta de plantel. El encuentro tiene pinta de que será bonito para el espectador. El Lugo es un conjunto que no rehúye del ataque, aunque es cierto que en las últimas semanas de competición se ha ido evaporando un poco el buen fútbol que nos enseñó a comienzo de temporada. Aún así su principal fortaleza radica en el buen funcionamiento de su pareja de mediocentros: Seoane y Azeez. Si los dos mantienen el buen nivel mostrado, el Lugo se convierte en un equipo con un orden defensivo notable y una verticalidad en ataque envidiosa. El tan nombrado equilibrio del que todos los entrenadores hablan Francisco lo ha encontrado en un veterano de guerra como Seoane y un exfutbolista del Almería que tiene plena confianza de su entrenador. Con importantes ausencias en defensa, pero con Juan Carlos defendiendo la meta lucense, el la gran notoriedad del Lugo proviene de la zona de tres cuartos hacia delante. Con Vico en la mediapunta enlazando el juego de ataque y futbolistas en banda dando un gran rendimiento como Iriome o Cristian Herrera, el hándicap a mejorar es el gol. Ni Fydriszewski ni Barco tienen números como para que el Lugo sueñe con llegar con posibilidades al ascenso, la solución la puede tener el exrojiblanco Chuli recién llegado en este mercado invernal.