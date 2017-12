OH, BLANCA NAVIDAD

A sí comienza el villancico del que quizás por asociación de ideas o algo así me he acordado tras hablar con un amigo de Vitoria, cuya patrona es la Virgen Blanca, como es sabido.

Dicha conversación fue sobre cómo organiza la Navidad allí el Ayuntamiento: montando en cuatro plazas sendas carpas con calefacción y en total unos 2.000 puestos de venta para el comercio, que adjudican por orden de inscripción, y "son de gratis".

Digo yo que eso es promocionar la ciudad, el comercio, el buen ambiente y hasta los ingresos públicos porque los comerciantes tienen que dar cuentas de los posibles beneficios. O sea que el que regala bien vende si el que lo compra lo entiende.

Y por lo tanto, me surgen las preguntas: ¿tan difícil es copiar? ¿tan difícil es hacer una prueba? ¿es que en lo público todo tiene que ser tasado? ¿por qué no probar el beneficio indirecto en vez del directo? ¡Vamos, ánimo, que no está Almería sobrada de dinamismo!