Objetivo PSG

El Madrid vuelve a las andadas. Lo que vimos frente al Valencia al parecer fue un espejismo. La ilusión de un oasis que se secó en un par de días cuando el equipo ideal, el once titular del Zinedine Zidane, visitaba al Levante. Volvió a ser el mismo equipo raso de toda la temporada y nuevamente se dejó unos puntos que hablan por si solos y le ubican lejos de la cabeza de la tabla. El discurso ese de que la liga todavía es posible, que somos una piña y que podemos revertir la situación, se empieza a diluir conforme se van consumiendo las fechas y la mejoría no llega. Con una liga que se antoja inalcanzable, fuera de la Copa del Rey, eliminado por el Leganés en el propio Bernabéu y con el PSG como horizonte, este cruce parece ser la única carta que le queda al equipo blanco para salvar la temporada. El PSG viene metiendo miedo por juego y resultado, y es el peor/mejor rival que podría encontrarse en la agenda del Madrid. Es el peor rival, si las cosas continúan en la dinámica actual. Un equipo en pleno ascenso, mientras el Madrid no logra levantar vuelo. El PSG puede ser el mejor rival, si ello sirviera como motivación, como un chute de moral que permita olvidar este estado depresivo en el que se encuentra sumido el equipo. Si esto no sucede, si el Madrid no logra eliminar al equipo de Émery, los cuatro meses que quedan por delante, se harán demasiado largos. El del sábado volvió a ser un Madrid apático, los de arriba no corren, no bajan, dejan espacios y permitieron revivir a un Levante muerto emocionalmente. Los de abajo, defienden cada vez peor, y todos se contagian. Si el fútbol es también un estado de ánimo, hace falta algo más para que estos jugadores levanten la autoestima. Preocupa que no se note la mano del técnico, que no haya corrección, que Zizou no de en la tecla. Ya se sabe, en esto del fútbol, entre ser el mejor o el peor, solo hay un par de goles de diferencia.