Tanto se preocupó el Girona porque Messi no jugara, que se le olvidó todo lo demás. La pegajosa marca hombre a hombre que el técnico local ordenó sobre el argentino, terminó con una de las rarezas del fútbol, como la es la de convertirse dos goles en propia puerta. La marca de Maffeo encima de Leo, recuerda a aquella de Chico Flores sobre Xavi Hernández, cuando Hugo Sánchez dirigía al Almería. Yo no juego, tú tampoco, es la consigna. Pero para evitar una derrota hay que tener algún que otro recurso, sobre todo si enfrente hay un equipo con los nombres que cuenta el Barça. Lo de la messidependencia es un artilugio periodístico que no se corresponde con la realidad. Es cierto que Leo parece venir de otra galaxia pero el rival busca de manera constante la kriptonita que reduzca los súper poderes del 10. Y entonces, cuando te crees que es Messi y un grupo que le acompaña, aparecen las sorpresas. De un córner inocente, te hacen un gol de ésos que la mayoría de las veces sólo entran en la pizarra de los entrenadores. El Girona descuida a Jordi Alba, el mejor Alba de los últimos tiempos, y el buscapiés termina en el fondo de la red después de un desvío del defensa. Si el hombre a hombre, es un recurso, el del rebote también lo es. Tampoco estoy muy seguro de que Pablo Machín esperara que Aleix Vidal pasara a jugar de wing derecho, a la vieja usanza. El ex del Almería encontró una autopista por la banda que acabó con un taconazo en la enésima internada que Iraizoz mando al fondo de la red. La suerte se aliaba con el líder o la mala suerte se ensañaba con el recién ascendido, pero el olvido y los nervios hicieron que la pelota se metiera dos veces en la portería, empujada por los que defendían. Y tanto pensaron en Messi, que se les olvidó Luis Suárez a la espalda de los defensores. Gol de 9 de barrio. Parece que tampoco el uruguayo se olvidó cómo definir en el mano a mano.