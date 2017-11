Opino como Fran Fernández

Poco antes de que Ramis fuera cesado, algo que por desgracia se veía venir porque los jugadores no respondían a la confianza que él trataba de transmitirles desde la sala de prensa, me dirigí a él para desearle suerte y pedirle que hiciera lo posible para buscar una reacción. Es un buen profesional, siempre amable en las ruedas de prensa y mojándose en todos los temas, no concuerda Ramis con la chulería que suele predominar en el mundo del fútbol. Sin embargo, al tarraconense lo abandonaron sus propios futbolistas, como bien pudo verse ante el Zaragoza. Además del magnífico trabajo de colocación y sentido común que hizo Fran Fernández, al equipo se le vio con una actitud que no apareció en ninguno de los partidos de la era Ramis. En fin, suerte míster. El club anunció rápidamente, para lo que suele ser habitual en el baile de entrenador de la UDA, a Lucas Alcaraz y creo que acierta con el granadino, al que se le cesó yendo quinto hace cinco años. Es un entrenador casi de la casa y que no va a enamorar por su juego, pero va a poner muy alto el nivel de exigencia, algo que pide la afición. De hecho, ya se está viendo en estos primeros entrenamientos. Hasta hace una semana, uno salía del Mediterráneo cabreado; a partir de ahora, saldrá más aburrido, pero verá menos goles en contra que de costumbre. Y como en el término medio está la virtud, sólo puedo felicitar y subrayar las palabras de Fran Fernández. Hizo reaccionar a la UDA la pasada temporada y lo ha hecho ahora, con un método que lo va a llevar al fútbol profesional de aquí a nada. Ojalá sea en el Almería, porque lo necesitamos, pero tal y como pintan las cosas, lo más normal es que triunfe fuera, como ahora Francisco. Sus palabras las hacemos nuestras muchos de los hinchas rojiblancos: el club no confía en la gente de la casa y eso, más que los pésimos resultados, está provocando que mucha gente se desenganche.