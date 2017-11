Paciencia y fe

Ahora mismo no recuerdo la de veces que he escrito, desde que comenzó la temporada, la falta que tiene el CD El Ejido de un delantero centro puro, basándome en los efectivos que tiene el plantel celeste para dicha demarcación (solamente uno, Hakim) y, sobre todo, en un primer tramo de curso en el que la efectividad brillaba por su ausencia en el conjunto del Poniente almeriense, aunque creaba numerosas ocasiones para marcar. Pues bien, a día de hoy, el conjunto ejidense es el más anotador de todo el Grupo IV de la Segunda División. Y nada ha cambiado, porque ni se ha fichado a un ariete nuevo, ni otro entrenador ha tomado las riendas del banquillo celeste, ni se ha cambiado el sistema de juego. Este CD El Ejido de la 15ª jornada, el que está a tres puntos de los puestos de play off y que el domingo encadenó su quinta jornada sin perder, es el mismo que el de la 2ª, con la única diferencia de que ahora sí le salen las cosas. ¿Cuestión de suerte? Sí, quizás, pero también de confianza, de que el equipo, pese a los malos momentos que ha podido vivir por la impotencia de que no llegaban los buenos resultados, nunca dejó de creer en sus posibilidades. Y ese mérito, sin duda, es sobre todo de su técnico, Alberto González, que siempre pidió paciencia y ahora el tiempo le está dando la razón. El entrenador malagueño sabe lo que tiene en ese vestuario, siempre ha sido consciente de que el plantel, corto en lo que a número de jugadores se refiere, tiene mucho potencial y que era cuestión de ser pacientes y tener fe que llegaran los buenos tiempos. En uno de esos momentos dulces están ahora los del Poniente, silenciando cualquier tipo de duda que se generó desde la grada o desde esta columna precisamente. Bien es cierto que un 9 puro hace falta, los volvió a recordar González el pasado domingo, pero lo que tiene, y en gran cantidad, este CD El Ejido, es seguridad en sí mismo y gracias a esa confianza, y a saber esperar su momento, el equipo ha cogido carrerilla.