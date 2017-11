Paco, Paco, Paco, como dice la canción, sorprendió más de una vez a los aficionados que estuvieron pendientes del encuentro que disputaban el Barcelona y el Sevilla. La primera sorpresa vino con la alineación titular que incluía en el once al exdelantero valencianista, que goza de pocas posibilidades. Eso habla también de la mano de Valverde, quien ejerce de técnico silencioso y pide a un delantero que cumpla la doble función, de atacante y mediocampista a la vez, sabiendo las cualidades del equipo que tiene enfrente, sin renegar de su vocación ofensiva. Y le salió bien. Mientras tuvo gasolina, Paco Alcácer hizo un partido de ida y vuelta, con mucho desgaste físico, lo que le permitió primero ir a buscar, con más fe que posibilidades, un pase fallido de Escudero a su portero. Alcácer se pareció a Alcácer y definió ante la salida de David Soria. Un gol que nada había tenido que ver con el brutal dominio blaugrana de los primeros treinta minutos de partido, pero de los que valen igual para sumar los tres puntos que permiten seguir manteniendo la distancia, no con el Madrid, sino con el Valencia. A lo que iba, en la jugada menos elaborada, Paco definía, daba la ventaja a los de Valverde en una lluviosa noche catalana. Pero el Sevilla es un equipo grande y no estaba por la labor de entregar la cuchara tan temprano. Poderoso en el juego aéreo, cuando el Barça perdió la concentración y se sentó en la oficina, llegó el gol de cabeza de Pizarro, técnicamente impecable, frentazo para que bote delante de Ter Stegen y a cobrar. Para entonces el técnico del Barcelona se había propuesto la machada y Deulofeu y Denis esperaban la culminación de una jugada para entrar. La jugada la iba a terminar en su última carrera otra vez Alcácer que le mostró a Rakitic dónde la quería. Sabía que el pase tenía que ser milimétrico para llegar con la punta de la bota y cerrar el resultado. El Barça recupera a Paco. La solución estaba en casa.