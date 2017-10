Pan barato, árbitros cagaos

Ya me perdonará Alfonso García pero cada vez que habla sube el pan y, tras su segunda comparecencia consecutiva, su queja sobre los árbitros al final del partido ante el Valladolid le costará a la UDA una multa. Pero quizá no se quede la cosa en esa denuncia del comité arbitral, sino que ya tenemos también sanción de dos partidos a Fidel. ¿Qué será lo siguiente? De momento es la visita del Reus, que no será ese equipo cándido que vino a hacer el paripé en la última jornada de la temporada pasada. Pese a la baja de Ledes y la derrota ante el Rayo, será un rival peligroso: empató en Huesca y ganó en Sevilla, por citar sus dos últimos partidos fuera. Tanto es el peligro que llegan ambos equipos empatados a 12 puntos e intentando remontar desde esa 15ª plaza sobre la que se puede volver a divisar el abismo.

Volviendo a Alfonso, ese presidente que a veces aparece y quiere comprar el pan barato, si me permite la apreciación le diría que si lo que va a decir no beneficia a nadie, punto en boca. Y otra cosa es cómo lo dice, las formas. Unas maneras casi barriobajeras, tabernarias, de esas que tanto critican algunos miembros del club y compañeros periodistas pero que ven bien que el señor García salga a la palestra calificando a los árbitros como cagaos. Pues enhorabuena.

Yo echo de menos al presidente valiente, ambicioso, que invertía en jugadores más o menos contrastados pero los aficionados solíamos tener pocos motivos de queja en ese aspecto. Pese a tenerlos ahora, podré opinar sobre jugadores o entrenadores de turno y hablar de Alfonso García. Pero -y si miento que me enseñen dónde tirando de hemeroteca, con más de una década a mis espaldas opinando semanalmente sobre la UDA- nunca me escucharán, leerán o verán referirme a nadie como cagao. Educación, sin más.