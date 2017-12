Papá Noel nos dejó sin regalo

No me dirán ustedes que en estos días no esperaban ya esa noticia de que el Almería anunciara la llegada de un delantero que venga a cubrir una de las carencia más escandalosas de la historia reciente de este club, como es la de tener en sus filas a un delantero capaz de hacer goles, que es lo mínimo que se le pide a un nueve. Y digo bien, goles, porque no nos podemos conformar, a falta de una jornada para que acabe la primera vuelta con que los jugadores de campo que están más cerca de la portería contraria solo hayan anotado dos goles, uno Pablo Nicolás Caballero y otro Juan Muñoz. Eso es un balance más que deficiente para unos delanteros en un equipo de la Liga de Fútbol Profesional. Y ahora que es tiempo de ver precisamente las notas de nuestros hijos, después de la primera evaluación, ya se imaginan las que deberían de tener estos jugadores que están muy por debajo del nivel que se esperaba de ellos, ¿o ése era el nivel? A todos nos gustaría saber en boca de Miguel Ángel Corona, director deportivo, qué vio tanto en Caballero como en Juan Muñoz para que nos hicieran olvidar a Quique González o Antonio Puertas y, sobre todo, qué vio en Caballero por el que el club ya peleó la temporada pasada para que viniera al Almería, teniendo por aquellos entonces a Juanjo Expósito, ese delantero "diferente" como llegó a tildar Fernando Soriano- y tan diferente, que acabó la temporada con cero goles-. De ahí que teniendo a Expósito, qué vio el club en Caballero para pelear a tres bandas, jugador, Sporting de Gijón y Lugo, para traerle, porque como digo, su aportación está siendo casi testimonial, al igual que la de un Juan Muñoz que por más oportunidades que se le han dado, no ha sido capaz de aprovecharlas. A nosotros Papá Noel, con la falta que nos está haciendo, no nos dejó lo que necesitamos para que el equipo se refuerce con un verdadero delantero de garantías.