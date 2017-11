Cabizbajo, con cierto gesto de timidez, pero con paso firme, caminaba por la banda del mítico campo Juan Rojas en busca de un buen lugar del que poder tomar un par de fotografías y apuntar todo lo que ocurriera durante un partido del Almería B, equipo de cuyo banquillo tenía las riendas Rafa Berges, un domingo cualquiera de finales de noviembre. Llevaba una chaqueta vaquera, de las que hoy en día se etiquetaría como vintage, una bufanda azul que casi me impedía respirar, una Oxford de anillas y con páginas de cuadrícula en la mano derecha, bolígrafo en la izquierda y la cámara colgada al cuello. Lo recuerdo como si fuese ayer, pero ya van a cumplirse diez años. De esa estampa de la temporada 2007-2008 ya no queda ni el olor a fútbol del viejo feudo rojiblanco, ni la chaqueta, ni mi pelo, pero aún se sigue derramando mucha tinta en las hojas en blanco de pequeñas libretas como aquella que siempre nos acompañan a mis compañeros y a mi cuando salimos a la calle a hacer nuestro trabajo, a vivir nuestra pasión, a escapar de esa realidad que sigue poniendo fecha de caducidad a la prensa escrita en estos tiempos en los que manda, pese a su a veces dudoso rigor, la rapidez de Internet. Este diario sopla diez velas este sábado día 11, y lo hace orgulloso de haber ofrecido la mejor información posible a los almerienses y consciente de los errores que hayan podido cometerse en sus páginas algunas veces, pero sobre todo, lo hace, que ya es mucho en estos malos tiempos que corren para los medios de comunicación en España. Parece que fue ayer cuando pasamos un día junto a Alfonso García en la sede de su imperio hortofrutícola con la UD en Primera, cuando Zidane me estrechó la mano en la puerta de su casa en El Chive o cuando tuve que hacerle una entrevista al windsurfista Víctor Fernández a las seis de la mañana, pero ya ha pasado una década. El tiempo pasa volando, pero por suerte todo lo vivido en estos diez años de periodismo quedará escritos para siempre.