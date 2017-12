Pasos hacia adelante

Utilizaba semanas atrás este espacio para comentar lo mucho que preocupaba la dinámica rojiblanca. Tal era, que acabó con Ramis. Tras varias semanas con Lucas Alcaraz parece que la empresa invita a no perder la esperanza. Viró todo en el equipo. El ánimo, alicaído en esta entidad desde tiempos anteriores al descenso, y lo expuesto sobre el césped, condición sine qua non para abrazar la permanencia. Mientras la plantilla sortea una plaga de bajas sin paragón, el rendimiento repunta de forma significativa. Con el respiro efímero de haber sacado la cabeza, la etapa Alcaraz ha dejado todo tipo de resultados. No obstante, la mejoría resulta evidente. ¿Suficiente? Parece que no, se adivina que aún queda mucho que andar. La media de 4 de 9 daría para rozar la salvación, quién sabe si agarrarla. Pronto para sacar la calculadora. Sin florituras, pero con precisión. Cambió el traje de vulnerable por el de consistente. La sensación de que hace falta algo más para desnudarlo. Queda limar despistes individuales (primer gol del Granada) o errores puntuales de concentración (tercer gol nazarí). Sí parece que el técnico quiere potenciar, no todos lo han hecho, dos grandes virtudes de este plantel: Alcaraz y Pozo. Descender con dos futbolistas de tal calibre sería vergonzante. Con todo, sería volátil esta mejoría de no sacar algo provechoso el sábado. La caída en picado del Córdoba invita a sumar tres. El escenario, también. Partidos que valen por dos, en caso de ganar y perder. Todo para llegar bien posicionados a enero, donde unas arcas raquíticas, lo que se desprende de las declaraciones de gente del club, no deben impedir tapar algunas carencias. Un extremo y un delantero (la sequía de los presentes es preocupante) deberían, al menos, parecer innegociables en la ventana de invierno. La salida de Nauzet, y otras que parecen estar en camino, abren el hueco para que vengan efectivos que aporten desde el minuto uno. Está el equipo para realidades, no experimentos.