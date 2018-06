Peligrosa inestabilidad

No hace ni una semana que los españoles asistíamos atónitos al esperpento de una moción de censura que, aunque dentro del juego democrático, tiene más tintes de oportunismo e irresponsabilidad de un gobierno que nace bajo el sustento de la ambición personal y la idea de acabar con Rajoy. Mucho tendrán aún que explicar del 'Donde dije digo, digo Diego' y el hecho de sacar adelante una moción que, como saben los votantes, unos perpetraron y otros cocieron aunque después no la votaran. Y es que, en días, hemos pasado del 'no es no' al gobierno de Cataluña a pactar con esos mismos independentistas. Le duela o no al nuevo presidente del Gobierno, la verdad es que ha llegado a la Moncloa gracias a su voto. Por eso son muchos los que dicen que España ha quedado en manos de los nacionalistas. Habrá que preguntar al presidente Sánchez ¿cómo va a encarar el procés o la financiación autonómica?

Y hablando de financiación expectantes estamos en Andalucía por ver que posición adopta la ya ministra María Jesús Montero, la que fuera la consejera andaluza de Hacienda llega al cargo arrastrando la mochila pesada de haber dejado sin invertir 8.400 millones de los presupuestos de los andaluces, de ellos 3.000 iban a políticas de formación. Lo cierto es que la defensora del impuesto de sucesiones y donaciones ha sido la elegida por Sánchez para administrar las cuentas del Estado.

Y si todo esto es por la corrupción. Yo me pregunto, si ésta es detestable y hay que erradicarla ¿no debería hacerse así en todas partes? ¿No debería ser igual para Madrid que Andalucía? Porque si no es una incongruencia y una doble vara de medir. Visto lo visto no hay quien entienda la moción, ni cuestión que la justifique excepto la excusa de llegar al poder a costa de lo q sea.

Está claro, por tanto, que unos la han usado para perpetrar los hechos y otros para auspiciarlos. Parecen no empezar con buen pie. Y ya se sabe lo que dicen lo que mal empieza mal acaba. No me lo tome como un ataque, sino más bien como una advertencia de una ciudadana que, como muchos otros españoles, ve incierto el panorama político español.

Espero que esto no sea la antesala del modelo de 'nación de naciones' que vaticinaba Zapatero y que España no se adentre en una peligrosa inestabilidad política, económica y social. Y por tanto le deseo lo mejor al presidente Sánchez por el bien de España. Justo, también, es reconocer a Mariano Rajoy su ímpetu y trabajo para sacar a España de la crisis y ser el gobierno de la estabilidad. Rajoy se despidió demostrando altura de miras sabiendo que, a diferencia del país en quiebra que heredó, evitó el rescate y deja a España con un 26% menos de paro y convertida en el país que más crece en Europa.

En mis últimos años aprendí del liderazgo y el buen hacer del presidente Rajoy, de su humanidad y sensibilidad, así como ese carácter flemático y efectivo que le lleva a navegar en medio de la tormenta para llevarnos a puerto seguro. Elegante, sincero y un gran presidente hasta el final. Le honrar lanzar el mensaje del relevo para que el PP siga dando lo mejor que puede ofrecer a este país; trabajo y confianza. La misma que ofrece Juanma Moreno en Andalucía que, frente a la posición cambiante de Susana Díaz, es el único que sigue firme en esa línea de defender a los andaluces por encima de todo. Otros cambian su posición dependiendo de que siglas sean el Gobierno de España.