Pena capital

También conocida como la pena de muerte, que en términos del Almería estaríamos hablando del descenso. El Almería, por tercer año consecutivo en Segunda A, se empeña en marear la perdiz y sufrir. Se resigna a su suerte y parece asumir lo inasumible, un descenso a Segunda B que sería catastrófico. El equipo, ni con Lucas, ni con Ramis, carbura. Tampoco lo hizo con Soriano, con Gorosito, con Joan Carillo, con Sergi… Ni en primera con JIM, ni con Francisco.

Al final, después del carrusel de entrenadores que hemos tenido estos años, después de las idas y venidas de futbolistas, y bastantes regresos ilustres, dicho sea de paso, tenemos que llegar a la conclusión de que el problema es mucho más profundo que un problema de entrenador o de jugadores. El Almería da pena, mucha. Lo da como equipo, sin lugar a dudas, pero sobre todo lo da como club. En realidad, lo que da es vergüenza. En Reus, en un partido que era ganable y que teníamos que haber ganado, fuimos un desastre.

Fuimos una banda de futbolistas que no tuvo ni identidad, ni ideas, ni malicia, ni nada de nada. Sales con cinco defensas y te ganan las espaldas cada 3 por 4, costándote un gol. En ataque, no pudimos ser más planos. Juegas con delanteros espigados, pero apenas les llegan centros y, cuando le llegó uno a Soleri, el portero se encontró con el balón. El Almería no da más de sí. Pone lo que hay, pero está claro que no es suficiente. De la profesionalidad de alguno de los futbolistas más veteranos y mejor pagados de la plantilla mejor no hablamos.

El descenso se acerca, como todos intuíamos hace un mes, cuando ganamos a los de abajo (y menos mal), en vísperas de un calendario complicado como se está demostrando. Cuatro puntos nos separan de la quema, pero en el horizonte tenemos al Sporting y al Cádiz. Caer al descenso en 2 semanas es posible. Y lo preocupante es que es incluso más posible que al caer al descenso no seamos capaces de volver a salir. Es difícil ser optimista a día de hoy. Muy difícil. El club necesita una revolución de arriba abajo, bajemos o no. Esperemos que la patrona vuelva a obrar el milagro…