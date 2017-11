Perder ya es costumbre

Cuesta digerir ya los tropiezos. La acumulación cansa y más si es de despropósitos. Duele porque se está haciendo de lo dantesco una rutina. Cada vez que el domingo en el Carpena me llegaba una notificación sabía que era gol del Cádiz. Tal cual. Hay veces que uno, por trabajo, no puede degustar los tropiezos, que se apilan uno tras otro. Van a hacer casi dos meses sin una alegría, en la que un empate se supone que debe sacarte una sonrisa.

La víctima, el Sevilla Atlético, que parecía estar desahuciado en la jornada 5 casi pisa ya los talones. Otro de los damnificados por la UD Almería fue el Lorca, que incluso ya está por encima. Hasta los gaditanos demostraron que con poco, poquísimo, los de Ramis doblan la rodilla. Duele la situación al pensar en la solución. Hay que dejar de poner vendas a estas alturas. Me gustaría que resultara ser una crisis de resultados, que en el deporte la padece hasta el más pintado.

Desgraciadamente la causa es más peliaguda porque el problema estructural que sufre la UD Almería es sideral. Veo a muchos pedir el cese de Ramis, aunque no tengo claro que otro entrenador salve la papeleta y eso es lo que realmente preocupa.

En el deporte lo normal es perder, salvo para unos elegidos, aunque en Almería comienza a ser costumbre. Duele ver como los veranos pasan en balde sin que la herida se cierre. Como incluso acciones demuestran que no siempre prima lo deportivo en la entidad.

Y el cuerpo empieza a hacerse a lo que se anda rondando, por desgracia, muchos años. No siempre habrá un Córdoba o Reus amigo. Porque quizá a este ritmo no se llegue ni con opciones. También porque desapareció un tal Quique González, al que poco se le valoran los más de 30 goles. Me gustaría borrar letra a letra cada palabra en mayo, pero, de momento…