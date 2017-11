Piedras contra su tejado

Almería, 9 de noviembre de 2017. Estimado Piñeiro, no puedo quitarte la razón en la gestión que Ramis viene realizando de ciertos aspectos relacionados con el plantel. Si a Motta le echó la cruz por las declaraciones que hizo tras la derrota en Soria, convendría que lo hubiera explicado con naturalidad en lugar de echar balones fuera diciendo en las comparecencias que tenía las mismas opciones de jugar que el resto. Para colmo de males, su sustituto, Fran Rodríguez, no lo está dejando en buen lugar con sus actuaciones, con el agravante de que es uno de sus protegidos y la grada ya le está cogiendo ojeriza. No me acabo de explicar esta forma de tirar piedras contra su propio tejado o darse tiros en el pie como dejar en el banquillo ante el Cádiz a Gaspar, el futbolistamás destacado de las dos jornadas anteriores. Son decisiones cuando menos contradictorias que no parecen ir en beneficio de los intereses del equipo y sí en su perjucio.