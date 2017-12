Plegar velas

El fútbol no tiene memoria. Mejor dicho, numerosos aficionados no tienen en cuenta de dónde se viene, adónde se va o en dónde se pretende estar. Entiendo que los más jóvenes vivan en la única realidad que han conocido, sin tener en cuenta otras épocas, pero los que hemos sufrido, padecido, y hasta disfrutado del pasado, no podemos obviar las vicisitudes que se tuvieron que pasar para llegar al actual estatus. No solo ocurre cuando se habla de la UD Almería, sino que también causan, cuando menos extrañeza, las críticas vertidas a jugadores del Madrid o del Barça, como si tuvieran la obligación de ganarlo todo. Antaño, la consecución de una Liga era motivo de una fastuosa celebración. No digamos de una Copa de Europa. Hasta la Copa del Rey tenía su valor. Histórico era un doblete, como Liga y Copa. Ahora, sin embargo, ir de líder o haber llegado a las semifinales de la Champions, no exime de las críticas a unos jugadores, a los que se les debe exigir, pero que no son Dioses como para convertir cada balón que tocan en magia futbolística. Algo similar sucede en el entorno de la Unión Deportiva Almería. Ya pasaron los años de la angustia, de los campos de tierra, de los impagos, zozobra pura, y la nueva UDA vive el momento más prolífico de la historia del fútbol almeriense. Esto no quita que se tenga que criticar a los profesionales de turno cuando proceda, así como alabar sus acciones si son brillantes, pero no es de recibo que sabiendo de las posibilidades actuales, retumben en nuestros oídos las quejas por no estar en la zona noble de Segunda o incluso por no permanecer en Primera. Cierto es que, últimamente, las cosas no se están haciendo bien, pero también es cierto que el tiempo erosiona y que nadie es eterno. Ahí es donde quisiera incidir, porque Alfonso García se ha ganado el cielo futbolístico almeriense, siempre lo llevaré en mi corazón, pero también sería una pena que por no saber replegar en la cúspide, se emborrone una trayectoria escrita con letras de oro, que tanto nos ha hecho disfrutar.