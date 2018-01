Londres, 25 de enero de 2018. Estimado Navarro, con motivo del masivo desembarco de futbolistas árabes a la Liga fue inevitable temer que alguno cayera por Almería, ya que nuestro flamante encargado del área deportiva de la Fundación era uno de los técnicos que había recabado informes sobre los futbolistas árabes como la web del Almería ya se encargó de anunciar a bombo y platillo. El futbolista árabe no llegó, pero cuando descubrimos el importante incentivo económico que se llevan los clubes nominados, uno no pudo más que sorprenderse y extrañarse de que Soriano no haya querido beneficiar económicamente al club de sus amores que, como bien sabemos, declaró un déficit en la última Junta de Accionistas. Queda claro, por tanto, que lo de Soriano con el club no es más que puro postureo, como sucede con Miguel Ángel Corona, que ha quedado para echarse la foto con el fichaje de turno cerrado, en este caso, por Rafa Rodríguez, representante de Lucas Alcaraz, Trujillo y Pervis y que medió en el fichaje de Soleri…