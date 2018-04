Londres, 19 de abril de 2018. Estimado Navarro, hace dos temporadas, con el carrusel de entrenadores que tuvimos (Sergi, Carrillo, Rivera, Gorosito, Soriano) empecé a usAR el hashtag#PrayForUDA en twitter, (reza por la UDA) cada vez que opinaba sobre el Almería, y lo he venido haciendo hasta este día porque la situación, pese a lograr la permanencia las dos últimas temporadas, no solo no ha mejorado, sino que se puede decir que ha ido empeorando y las condiciones en las que afronta el club este tramo decisivo son las peores de las últimas temporadas. La apatía y falta de orgullo que lleva Alfonso García por bandera, el bajo nivel de la plantilla y la cantidad de lesionados, el hastío de la afición y todo esto aderezado con un Lucas Alcaraz que a buen seguro está maldiciendo la hora en la que decidió volver a nuestra tierra. El sufrimiento va de serie. Ojalá se quede solo en eso y logremos la permanencia, aunque no siempre sonará la flauta. Solo nos queda rezar a la Patrona y esperar un nuevo milagro…