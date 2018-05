Preciosa promoción

Si el Almería no nos fastidia el verano con un descenso, mayo y junio se presentan apasionantes primeros con las diferentes promociones de ascenso y después con un Mundial. Sí, como cada ño que hay competición para España, uno se vuelve a emocionar pese a las últimos decepciones en Brasil y Francia. En fin, antes de ponernos la roja, vamos a disfrutar con los partidos que les quedan a Pulpileño y Almería B una vez que la liga regular toque a su fin. Ojalá cada uno tengan que disputar seis, que no puedan irse de vacaciones hasta el final y haya fiesta tanto en la capital como en el levante. Sorprende sobre todo lo del equipo de San Miguel. Aunque sus directivos a principio de temporada nos aseguraron que su objetivos iba a ser ambicioso, uno se pensaba que era un farol viendo que los pulpileños rozaban el descenso en las primeras jornadas. Sin embargo, con el cambio de entrenador el equipo comenzó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir... y aseguró su plaza en la promoción de ascenso horas antes que el filial, puesto que disputó su partido el sábado ante el Lorca B, mientras que el Almería B venció el domingo al Lorca. Curiosidades de las categorías y las distancias kilométricas de la provincia, los dos equipos almerienses pueden verse las caras en alguna de las eliminatorias por el ascenso a Segunda División B. Esperemos que no ocurra esto, algo que sí pasó en Copa Federación hace algunas temporadas entre el Comarca de Níjar, campeón del sector de Andalucía oriental, y el propio Pulpileño, de la zona murciana. En fin, que esta temporada el sufrimiento no se va a quedar en las cinco jornadas que quedan para que acabe la categoría de plata, por delante tenemos una promoción y un Mundial que nos van a tener en vilo hasta que nos vayamos de vacaciones y apaguemos el móvil. A propósito, ahora que el CD Ejido ya tiene asegurada su permanencia, esperemos que el Huércal Overa también la certifique esta semana.