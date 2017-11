Primera y acertada decisión de Alfonso

Se veía venir. Alfonso García no iba a aguantar otro "espectáculo" en el palco como tras el partido frente al Cádiz y la derrota del Almería en Albacete hizo que no se lo pensara dos veces y pusiera el punto y final a la etapa de Ramis como entrenador del primer equipo. Una decisión que a buen seguro no le hubiera gustado tomar, pero que con los acontecimientos no le daba otra opción. La temporada pasada aguantó demasiado a Soriano en el banquillo y a punto estuvo de costarle el curso, y esta, a las primeras de cambio, no se lo ha pensado dos veces y ha echado a Ramis. Ahora bien, con Ramis y su equipo de colaboradores fuera, todos esperamos la reacción de una plantilla que debe demostrarle a la afición que es competitiva y que se siente orgullosa de defender el escudo y la camiseta, porque ya no les queda otra. Esos que en su día pregonaron a los cuatro vientos que estaban a muerte con el entrenador, bien poco han hecho en las últimas jornadas por "su míster", dado que daba la sensación de que al equipo se le olvidaba competir en los partidos. La afición, visto lo visto, ya no se va a girar hacia el palco pidiendo soluciones. Alfonso García ha hecho lo que tenía que hacer y ahora, la grada, mirará al campo y le pedirá compromiso y raza a una plantilla que a día de hoy deja mucho que desear -aunque ya en su momento habrá tiempo de pedir explicaciones sobre por qué determinados jugadores acabaron en el vestuario, dado su bajo rendimiento tanto esta como la pasada temporada, por unas u otras circunstancias- y si los resultados no llegan, más de uno tendrá que saltar al campo con tapones en los oídos para no escuchar los abucheos. Ya no valen los huevos ni nada por el estilo, tan de moda la semana pasada en vísperas del partido en Albacete. Alfonso García ya ha señalado con su lupa a uno de los culpables de la mala clasificación del equipo y no le va a temblar el pulso a la hora de seguir señalando culpables, porque lo que él quiere son soluciones y no más problemas.