Desde hace tiempo vengo sosteniendo en las tertulias de los bares, que todo este asunto del Procés se terminaría en solo cinco minutos si a Messi le da la gana. Me explico y permítanme que recuerde aquellos años de finales de 2001 en Argentina, que me pusieron en un aeropuerto con destino España. Hablo con conocimiento de causa. Que yo sé de qué va el corralito financiero, la devaluación y la falta de dinero en la calle, mientras los bancos retienen tus cuentas. De la inflación ni te cuento, porque no sé si te imaginas una situación donde el pan por la mañana vale 1 euro y por la tarde 2. Ahí es cuando creo que lo del separatismo catalán y sus seguidores, es más una cuestión de fe que de razón. Miles de personas, muchos jóvenes, se piensan que esta fantochada no tiene consecuencias. Se quedarán sin Erasmus, para ir a Berlín tendrán que llevar pasaporte o visado (y rogar que te dejen entrar), tu moneda no valdrá nada, y cuidado con comprarte un iPhone, porque no sabemos si vamos a encontrar repuestos. La independencia tiene sus cosas, y creo que muchas de ellas no van a gustar. En síntesis, el separatismo es el catecismo catalán. Crees o no. Las consecuencias iniciales pueden ser devastadoras y si no mirar a Grecia. Dos semanas de dignidad, para después tragar el ajuste económico más feroz de su historia desde el imperio a nuestros días. Y entonces aparece mi tesis sobre Messi. Se me ocurre porque es lo más parecido a dios que yo conozco. Puestos a creer, no me crean a mi, créanle a Leo. Si Leo dice que si Catalunya se independiza, se va del Barça, el Procés dura menos que un suspiro. Porque los que jalean el Procés, creen que si se van, todo seguirá igual y por supuesto Messi continuará de blaugrana. Y no. Si hasta parece que está en una de las cláusulas de su renovación. Que el Procés sea una realidad, depende del Estado; pero mucho más, de Leo Messi.