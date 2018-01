Prohibido vender a Pozo

Londres, 11 de enero de 2018. Estimado Navarro, el asunto está en la calle. El Almería no tiene dinero para poder acometer fichajes, y se deja caer que, dado que tampoco se pueden dar bajas, quizás la solución pase por vender a algún futbolista de la plantilla, con solo un par de jugadores apetecibles o de los que se pueda rascar algo. El principal es Pozo, claro está, pero si la llegada de refuerzos implica la venta del malagueño, prefiero dejar las cosas como están, aunque a lo mejor eso es lo que quiere el presidente. El otro nombre es Fidel, del que se dice podría ir al Granada a cambio de Puertas y permitiría la llegada de otro extremo izquierdo libre, con el nombre de Diego Capel en mente. Estas navidades, a mis amigos les comentaba que Fidel encajaba más en el sistema granadino y que Capel era un futbolista muy de Lucas Alcaraz. No sé si esta operación llegará a buen puerto, y no estoy muy seguro de cómo aceptaría la afición el regreso de Puertas, pero lo que tengo claro es que la venta de Pozo ni la contemplo…