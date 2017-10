¿Puntazo o puntillo?

Tras el empate en León uno vuelve a dudar para este frío, moderado y objetivo análisis, que vuelve quizá a chocar con el de los más optimistas, esos que como ya sabemos ven el vaso medio lleno: René porterazo, Pozo es el Messi de 2ª, Joaquín selección -exagerando aunque ya sé de alguien pidiéndolo para la sub 21-, Verza titularísimo -discrepo, menos aún en trivote con Mandi y Tino, sin Alcaraz-. Luego están esos pesimistas que lo ven medio vacío, restando mérito al puntico de León por ser un rival que viene de 2ªB, por haber hecho pocos méritos en la primera media hora larga de partido, se habla del árbitro por la expulsión perdonada a Fran… Sí, pecó de impulsivo pero quizá la amarilla que sí le había sacado justo antes fue muy rigurosa, igual que la primera a Morcillo… Y con él me quedo, no sé cómo se las apaña para salir a tarjeta por encuentro y a veces quizá no merezca ni una, mucho menos las dos de León. Ramis tendrá que tirar de Owona y hasta convocar a Trujillo para recibir al Huesca. Veremos si se sigue empeñando en escorar a Pozo: en León, no diré porque nos lee/escucha a los que pedimos que si juega en banda sea en la derecha para dejar la izquierda a Fidel. Pero mira por dónde dio su peor versión, la otrora sociedad con Nano hizo aguas y Nauzet algo ganó con su más que aceptable 2ª parte. Así, 11 puntos de 21, este puntillo o puntazo vale igual que el logrado ante el Oviedo pero menos que los 3 ante el Nástic… Aunque mucho mejor que venirse de vacío de Pamplona o Soria, desde cuando dura el castigo a Motta, parece por tener intención de volver a Inglaterra en enero. Se vaya o no al Leeds, mejor disfrutarlo.