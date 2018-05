Punto caliente

Nada como la llegada de mayo para que la competición suba ese escalón. Un mes en el que el deporte brota en su excelencia. Especialmente en fútbol y baloncesto, donde venimos de vivir días grandes. Se impuso el Barcelona en la liga, una competición decidida desde casi la entrada del año. Por la incomparecencia de algunos, pero la solidez del campeón. No se resquebrajaron los de Valverde, que pueden echarle el cierre a las 38 jornadas sin un sorbo amargo. Vemos pasar récords y récords delante de nuestros ojos, aunque le daremos valor dentro de algunas décadas. Roma entra en las notas, pero no debe empañar un título admirable. En Roma no, pero sí a Kiev viajará el Madrid. Complicado explicar con palabras ese idilio del club de Concha Espina con la 'Champions League'. Alcanzar cuatro finales en un lustro resulta una salvajada que parece ser terrenal. Allí estarán los de Zidane tras derrotar al PSG, Juventus y Bayern, ahí es nada. Ante los bávaros necesitó siete tiros para hacer cuatro goles. Una efectividad notable aliñada con un Keylor Navas gigante y un Benzema reivindicativo. La institución también tendrá un representante en Belgrado, donde los de Laso pelearán por la Euroliga. Tumbaron al Panathinaikos en una serie preciosa, con baloncesto de alta escuela. Con el retorno de Sergio Llull, un icono más allá del parqué. Sorprende su impacto tras ocho meses en el dique seco, cómo empujó a su equipo a la Final Four. Allí espera el CSKA del Chacho. Este mayo también debe certificar la enésima permanencia de la UD Almería, que los pasos adelante los dé con Fran Fernández. La muestra es reducida, pero su promedio de puntuación daría para no tener el agua al cuello a estas alturas. Veremos si de una vez se le concede el beneficio de la duda que se le dio a tantos con menos sentimiento y valía. Estas cuatro jornadas parecen buen escaparate para ampliar el vínculo.