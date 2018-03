El partido entre PSG y Real Madrid se las prometía y sonaban tambores de guerra. El Madrid se proponía tomar París, pero en teoría la cosa no iba a ser fácil. Arde París. Rugían los ultras herederos de la revolución y del mayo del 68. El equipo de la capital gabacha se aferraba a su hinchada y ésta comenzó a echar humo. Mucho humo en la previa. Mucho humo para recibir al autobús local. Humo en el hotel visitante y por supuesto, humo en el estadio. El París Saint Germain, 400 millones de euros después, no pudo contar con su megaestrella que se quebró un dedo del pie. Neymar se borró y faltó a la gran cita con el Madrid y con la gloria. Se esfumó en el partido más trascendental desde su llegada al Parque de los Príncipes. Más humo, en un estadio que por momentos parecía Transilvania y las bengalas iluminaban e intentaban pedir ayuda ante un Titanic que se estaba hundiendo. Y llegó el primero del Madrid, muy superior a un equipo que no pateó entre los tres palos en los noventa minutos. Solo un cabezazo de Cavani de rebote y con suerte se colaba en la portería de Navas, pero no devolvía el optimismo de un conjunto muy inferior. Ya no era humo, era niebla. El local, con Verratti autoexpulsado, sufría las embestidas de la escuadra de Zidane que en ningún momento se sintió intimidada por la humareda generada en las gradas. Por eso se paseó en una final anticipada. Porque el equipo de Emery no es un equipo, porque la liga francesa no es la española y porque la historia, caprichosa, todavía no da lugar a las fantasías que llegan desde Oriente Medio. En París todo es humo. La Torre Eifel esta vez no se iluminó con los colores locales, ni escribe el nombre de Neymar Junior. Dicen que éste ya está arrepentido de asociar su nombre a un proyecto que fracasó en el primer intento y que su padre ya está vendiendo humo en la capital del reino. Cuanto humo.