Tres derrotas consecutivas, encajando ocho goles y sin ver puerta, pueden lastrar las ilusiones de cualquier aficionado. Es entendible y respetable. Es lo que le pasa al CD El Ejido, que está sufriendo su peor racha de la presente campaña y ha pasado de verse soñando con entrar en play off de ascenso a estar tonteando con los puestos de peligro. No se han hecho esperar las reacciones de muchos seguidores en las redes sociales, poco más que dando casi por descendido al equipo, pidiendo la cabeza de Alberto González o mandando algún que otro mensaje catastrofista como si la temporada se terminara esta semana y el conjunto celeste fuese colista. Y es que, pese a esta mala racha de resultados, de la que evidentemente el cuerpo técnico tendrá que aprender y saber corregir los errores que se están cometiendo, que son bastantes, el equipo almeriense sigue encaminado hacia su objetivo prioritario, que no era otro que el de mantener la categoría de forma tranquila, porque a día de hoy el descenso le queda aún a cinco puntos y el play out a cuatro. Vamos, que incluso se puede permitir un tropiezo más y seguiría sin entrar en posiciones rojillas. Con esto quiero decir que, por muy mala pinta que tenga encadenar tres derrotas seguidas, queda mucho por delante, hay margen de error para no hundirse y la afición debe confiar en que el CD El Ejido saldrá adelante. Quizás no acabe el curso en posiciones de promoción de ascenso, pero eso no se podría ver como un fracaso. Desastroso sería tener que jugarte la categoría en los dos últimos partidos, que podría ocurrir dada la igualdad que está reinando actualmente en la competición. Ahí sí que pegarían los mensajes catastrofistas, pero ahora mismo considero innecesario señalar al técnico, al que sacábamos todos a hombros hace menos de un mes cuando puso al equipo en sexta posición que ahora está lejos, pero no es inalcanzable.